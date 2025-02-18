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Війна 2025

У Костянтинівці через атаку РФ поранено рятувальників, поліціянтів і начальника МВА

Анастасія ПроцВівторок, 18 лютого 2025, 12:52
У Костянтинівці через атаку РФ поранено рятувальників, поліціянтів і начальника МВА
скріншот з відео

У Костянтинівці Донецької області внаслідок ударів російських FPV-дронів п'ятеро людей отримали поранення. Серед постраждалих двоє рятувальників, двоє поліцейських і начальник Костянтинівської МВА

Джерело: МВС України, національна поліція

Дослівно МВС: "Перший дрон поцілив у машину працівників ДСНС, які везли людям воду. Другий атакував евакуаційну команду, яка прибула на порятунок.

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Повторний удар стався в момент, коли парамедики допомагали пораненим сісти в автомобіль. Життя врятували секунди. Люди встигли зачинитись в броньованому авто та рушити з місця. 

Деталі: Зазначається, що поліцейські й керівник МВА отримали акубаротравми. Парамедикам вдалося швидко доставити поранених рятувальників до лікарні.

Донецька областьполіція
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