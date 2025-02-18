В Константиновке из-за атаки РФ ранены спасатели, полицейские и начальник МВА
Вторник, 18 февраля 2025, 12:52
В Константиновке Донецкой области в результате ударов российских FPV-дронов пять человек получили ранения. Среди пострадавших двое спасателей, двое полицейских и начальник Константиновской МВА
Источник: МВД Украины, национальная полиция
Дословно МВД: "Первый дрон попал в машину работников ГСЧС, которые везли людям воду. Второй атаковал эвакуационную команду, которая прибыла на спасение.
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Повторный удар произошел в момент, когда парамедики помогали раненым сесть в автомобиль. Жизни спасли секунды. Люди успели закрыться в бронированном авто и тронуться с места.
Детали: Отмечается, что полицейские и руководитель МВА получили акубаротравмы. Парамедикам удалось быстро доставить раненых спасателей в больницу.