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Війна 2025

ЗМІ: Прем’єрка Італії не впевнена в доцільності введення військ в Україну

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцВівторок, 18 лютого 2025, 13:16
ЗМІ: Прем’єрка Італії не впевнена в доцільності введення військ в Україну
ДЖОРДЖА МЕЛОНІ. Ілюстративне фото: Getty Images

Італійська прем’єрка Джорджа Мелоні скептично оцінює ідею розміщення європейських військових в Україні в межах миротворчої місії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AFP

Деталі: За даними агентства, про це Мелоні сказала після того, як вона приєдналася до інших європейських лідерів на екстреному саміті у Парижі напередодні.

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Джерело агентства вказало, що, за словами італійської прем’єрки, відправка військ – "найскладніший і найменш ефективний" спосіб забезпечити мир в Україні.

Мелоні також наголосила на важливості залучення Сполучених Штатів до будь-яких дискусій щодо України та європейської безпеки.

Нагадаємо:

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  • Після зустрічі в Парижі Мелоні сказала, що такі заходи не можуть проходити в "антитрампівському форматі".
  • Раніше видання The Washington Post неофіційно дізналося, що Європа готова потенційно відправити в Україну до 30 тисяч військових, з яких близько третини готова виставити Франція. 
  • Публічно про готовність чи потенційну готовність до такого кроку заявляли Велика Британія та Швеція. 

ІталіяУкраїна
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