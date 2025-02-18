ЗМІ: Прем’єрка Італії не впевнена в доцільності введення військ в Україну
Вівторок, 18 лютого 2025, 13:16
Італійська прем’єрка Джорджа Мелоні скептично оцінює ідею розміщення європейських військових в Україні в межах миротворчої місії.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AFP
Деталі: За даними агентства, про це Мелоні сказала після того, як вона приєдналася до інших європейських лідерів на екстреному саміті у Парижі напередодні.
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Джерело агентства вказало, що, за словами італійської прем’єрки, відправка військ – "найскладніший і найменш ефективний" спосіб забезпечити мир в Україні.
Мелоні також наголосила на важливості залучення Сполучених Штатів до будь-яких дискусій щодо України та європейської безпеки.
Нагадаємо:
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- Після зустрічі в Парижі Мелоні сказала, що такі заходи не можуть проходити в "антитрампівському форматі".
- Раніше видання The Washington Post неофіційно дізналося, що Європа готова потенційно відправити в Україну до 30 тисяч військових, з яких близько третини готова виставити Франція.
- Публічно про готовність чи потенційну готовність до такого кроку заявляли Велика Британія та Швеція.