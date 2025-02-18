ЗМІ: Прем’єрка Італії не впевнена в доцільності введення військ в Україну

Італійська прем’єрка Джорджа Мелоні скептично оцінює ідею розміщення європейських військових в Україні в межах миротворчої місії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AFP

Деталі: За даними агентства, про це Мелоні сказала після того, як вона приєдналася до інших європейських лідерів на екстреному саміті у Парижі напередодні.

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Джерело агентства вказало, що, за словами італійської прем’єрки, відправка військ – "найскладніший і найменш ефективний" спосіб забезпечити мир в Україні.

Мелоні також наголосила на важливості залучення Сполучених Штатів до будь-яких дискусій щодо України та європейської безпеки.

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