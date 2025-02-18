СМИ: Премьер Италии не уверена в целесообразности ввода войск в Украину
Вторник, 18 февраля 2025, 13:16
Итальянский премьер Джорджа Мелони скептически оценивает идею размещения европейских военных в Украине в рамках миротворческой миссии.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP
Детали: По данным агентства, об этом Мелони сказала после того, как она присоединилась к другим европейским лидерам на экстренном саммите в Париже накануне.
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Источник агентства указал, что, по словам итальянского премьера, отправка войск – "самый сложный и наименее эффективный" способ обеспечить мир в Украине.
Мелони также подчеркнула важность привлечения Соединенных Штатов к любым дискуссиям по Украине и европейской безопасности.
Напомним:
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- После встречи в Париже Мелони сказала, что такие мероприятия не могут проходить в "антитрамповском формате".
- Ранее издание The Washington Post неофициально узнало, что Европа готова потенциально отправить в Украину до 30 тысяч военных, из которых около трети готова выставить Франция.
- Публично о готовности или потенциальной готовности к такому шагу заявляли Великобритания и Швеция.