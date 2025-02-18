СМИ: Премьер Италии не уверена в целесообразности ввода войск в Украину

Итальянский премьер Джорджа Мелони скептически оценивает идею размещения европейских военных в Украине в рамках миротворческой миссии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: По данным агентства, об этом Мелони сказала после того, как она присоединилась к другим европейским лидерам на экстренном саммите в Париже накануне.

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Источник агентства указал, что, по словам итальянского премьера, отправка войск – "самый сложный и наименее эффективный" способ обеспечить мир в Украине.

Мелони также подчеркнула важность привлечения Соединенных Штатов к любым дискуссиям по Украине и европейской безопасности.

Напомним:

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