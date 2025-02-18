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Війна 2025

ЗМІ: у Франції стривожені "немислимим альянсом" Трампа і Путіна

Марія Ємець, Альона Мазуренко Вівторок, 18 лютого 2025, 13:24
ЗМІ: у Франції стривожені немислимим альянсом Трампа і Путіна
Трамп і Путін. Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру бачить паралелі між сучасними подіями і тридцятими роками минулого сторіччя та стривожений ознаками "альянсу" між новим президентом США і очільником Кремля.

Джерело: "Європейська правда", BFMTV з посиланням на слова джерел, присутніх на урядовій зустрічі у вівторок 

Деталі: Байру нібито сказав про те, що зустріч європейських лідерів, яка відбулась напередодні у Єлисейському палаці, "не дозволила зменшити побоювання", і, на його думку, теперішні події викликають паралелі з тридцятими роками минулого сторіччя, і "вперше з 1945 року війна може прийти у Європу, до нас". 

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"Можна бачити немислимий альянс між Путіним і Трампом, який маргіналізує Європу", – нібито сказав прем’єр, додавши, що йому прикро бачити слабкість ЄС у цій ситуації. 

Нагадаємо, на екстреному саміті 17 лютого були лідери найбільших держав ЄС та Британія – загалом вісім країн, також генсек НАТО і керівництво Євросоюзу. Деякі столиці висловили розчарування тим, що їх не запросили. 

Макрон ініціював цю зустріч після того, як спеціальний посланник президента США Дональда Трампа щодо Росії і України Кіт Келлог заявив, що Штати не бачать Європу за столом переговорів про припинення російсько-української війни.

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У вівторок президентка Єврокомісії зустрілася із спецпосланцем США з питань України та Росії Кітом Келлогом. У розмові вона акцентувала, серед іншого, на тому, що внесок Європи у підтримку України не можна вважати меншим за американський.

ФранціяПутінТрамппереговори
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