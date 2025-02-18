Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Война 2025

СМИ: во Франции встревожены "немыслимым альянсом" Трампа и Путина

Мария Емец, Алена МазуренкоВторник, 18 февраля 2025, 13:24
СМИ: во Франции встревожены немыслимым альянсом Трампа и Путина
Трамп и Путин. Фото: Getty Images

Премьер-министр Франции Франсуа Байру видит параллели между современными событиями и тридцатыми годами прошлого столетия и встревожен признаками "альянса" между новым президентом США и главой Кремля.

Источник: "Европейская правда", BFMTV со ссылкой на слова источников, присутствующих на правительственной встрече во вторник

Детали: Байру якобы сказал о том, что встреча европейских лидеров, которая состоялась накануне в Елисейском дворце, "не позволила уменьшить опасения", и, по его мнению, нынешние события вызывают параллели с тридцатыми годами прошлого столетия, и "впервые с 1945 года война может прийти в Европу, к нам".

Реклама:

"Можно видеть немыслимый альянс между Путиным и Трампом, который маргинализирует Европу", – якобы сказал премьер, добавив, что ему обидно видеть слабость ЕС в этой ситуации.

Напомним, на экстренном саммите 17 февраля были лидеры крупнейших государств ЕС и Великобритания – всего восемь стран, также генсек НАТО и руководство Евросоюза. Некоторые столицы выразили разочарование тем, что их не пригласили.

Макрон инициировал эту встречу после того, как специальный посланник президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог заявил, что Штаты не видят Европу за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.

РЕКЛАМА:

Во вторник президент Еврокомиссии встретилась со спецпосланником США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. В разговоре она акцентировала, среди прочего, на том, что вклад Европы в поддержку Украины нельзя считать меньше американского.

ФранцияПутинТрамппереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
СМИ: во Франции встревожены "немыслимым альянсом" Трампа и Путина
Президент Еврокомиссии – Келлогу: Европа готова увеличить производство и расходы на оборону ЕС и Украины
видео, фотоВ Саудовской Аравии начались переговоры США и России
Глава Rheinmetall: Европа оказалась "за детским столом" на переговорах по Украине
Условия соглашения по ископаемым между США и Украиной хуже послевоенных репараций Германии – Telegraph
Россия требует от Украины новых территориальных уступок – ISW
Все новости...
Франция
Макрон рассказал об итогах экстренного саммита в Париже
Мелони назвала саммит в Париже "антитрамповским"
Туск: Cаммит в Париже – лишь прелюдия к событиям ближайших недель
Последние новости
14:43
Привязывали веревками к кроватям: омбудсмен сообщил о нарушениях в пансионате в Хмельницкой области
14:31
На каких тренажерах обучаются украинские военные
14:30
В Кремле заявили, что не отрицают вступление Украины в ЕС, но считают ее членство в НАТО угрозой
14:29
Водитель киевской маршрутки обозвал защитницу "пьяным быдлом": его временно отстранили
14:23
Переговоры РФ и США длились 4,5 часа: стороны будут готовить встречу Путина и Трампа
14:19
Генштаб: Силы обороны Украины поразили Ильский НПЗ и две нефтеперекачивающие станции в РФ
13:59
Переговоры делегаций США и РФ в Эр-Рияде продолжаются уже более трех часов
13:51
Видатки загального фонду держбюджету в січні – 214,1 мільярдів: на що пішли кошти
13:35
Зеленский: Возвращение территорий дипломатическим путем не означает сдачу интересов Украины
13:31
400 шагов: Кабмин утвердил план приоритетных действий на 2025 год
Все новости...
Реклама:
Реклама: