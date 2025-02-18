Зеленський: Повернення територій дипломатичним шляхом не означає здачу інтересів України

Україна прагне досягти можливості повернути тимчасово окуповані території дипломатичним шляхом, бо це дасть змогу зберегти найцінніше - людський ресурс. Однак дипломатичний шлях не передбачає здачу інтересів чи порушення суверенітету держави, наголошує президент Володимир Зеленський.

Джерело: глава держави під час спілкування з українською та кримськотатарською громадами в Анкарі, повідомляє "Укрінформ"

Пряма мова: "Як президент, я є гарантом Конституції. Ми не можемо визнати будь-яку, жодну з територій, які тимчасово окуповані Росією, російськими. Вони будуть українськими, й не може бути жодного компромісу. Дуже хочеться, щоб у нас була можливість повернути території дипломатичним шляхом, тому що дуже хочеться не втрачати наших людей, бо це найцінніше, що є в Україні".

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Деталі: За словами президента, всі сторони, зацікавлені у завершенні війни, посередники і також Росія, повинні розуміти, що "коли Україна говорить про дипломатію, вона говорить про безкровний шлях повернення справедливості Україні".

"Дипломатія - це не значить здача інтересів, суверенітету нашої держави", - наголосив Зеленський.

Президент нагадав, що Росія напала на Україну, і українці не мали іншого виходу як взяти зброю і захищати свою землю.

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Пряма мова: "Там не було жодної дипломатії. Росія напала, і українці взяли зброю і почали боронити свою державу без допомоги жодної з країн світу. Ніхто Україні в цей момент не допомагав. Потім, коли всі побачили, що Путін не зможе захопити нашу державу, що нікуди не дінеться наш народ, наші військові, нікуди не побіг президент України - тоді всі зрозуміли, що треба допомогти Україні. Тільки тоді почалася допомога - в різних обсягах, з різних країн".