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Война 2025

Зеленский: Возвращение территорий дипломатическим путем не означает сдачу интересов Украины

Валентина РоманенкоВторник, 18 февраля 2025, 13:35
Зеленский: Возвращение территорий дипломатическим путем не означает сдачу интересов Украины
Зеленский. фото Getty Images

Украина стремится достичь возможности вернуть временно оккупированные территории дипломатическим путем, потому что это позволит сохранить самое ценное - человеческий ресурс. Однако дипломатический путь не предусматривает сдачу интересов или нарушение суверенитета государства, отмечает президент Владимир Зеленский.

Источник: глава государства во время общения с украинской и крымскотатарской общинами в Анкаре, сообщает "Укринформ"

Прямая речь: "Как президент, я являюсь гарантом Конституции. Мы не можем признать любую, ни одну из территорий, которые временно оккупированы Россией, российскими. Они будут украинскими, и не может быть никакого компромисса. Очень хочется, чтобы у нас была возможность вернуть территории дипломатическим путем, потому что очень хочется не терять наших людей, потому что это самое ценное, что есть в Украине".

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Детали: По словам президента, все стороны, заинтересованные в завершении войны, посредники и также Россия, должны понимать, что "когда Украина говорит о дипломатии, она говорит о бескровном пути возвращения справедливости Украине".

"Дипломатия - это не значит сдача интересов, суверенитета нашего государства", - подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что Россия напала на Украину, и украинцы не имели иного выхода, как взять оружие и защищать свою землю.

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Прямая речь: "Там не было никакой дипломатии. Россия напала, и украинцы взяли оружие и начали защищать свое государство без помощи ни одной из стран мира. Никто Украине в этот момент не помогал. Потом, когда все увидели, что Путин не сможет захватить наше государство, что никуда не денется наш народ, наши военные, никуда не сбежал президент Украины - тогда все поняли, что надо помочь Украине. Только тогда началась помощь - в разных объемах, из разных стран".

Зеленскийвойнапереговоры
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