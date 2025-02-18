Зеленський порівняв блокування членства України в НАТО з виходом США з Афганістану

Президент Володимир Зеленський заявив, що з мирних переговорів не можна виключати можливе членство України в НАТО, інакше, може повторитися "трагедія" афганського сценарію, коли США поспіхом залишили цю країну.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю для ARD, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Я не думаю, що хтось зацікавлений в Афганістані 2.0. Це було б неправильно. Можливо, це не зовсім можна порівнювати з Афганістаном, але неповага до людського життя призвела до трагедії тоді".

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Деталі: Український лідер додав, що "ми пам'ятаємо, що сталося в Афганістані, коли американці поспіхом пішли звідти".

Він зазначив, що вже є досвід того, що "буває, коли хтось щось закінчує, не продумавши, і дуже швидко відходить".