Зеленский сравнил блокирование членства Украины в НАТО с выходом США из Афганистана

Президент Владимир Зеленский заявил, что из мирных переговоров нельзя исключать возможное членство Украины в НАТО, в противном случае может повториться "трагедия" афганского сценария, когда США в спешке покинули эту страну.

Источник: Зеленский в интервью для ARD, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Я не думаю, что кто-то заинтересован в Афганистане 2.0. Это было бы неправильно. Возможно, это не совсем можно сравнивать с Афганистаном, но неуважение к человеческой жизни привело к трагедии тогда".

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Детали: Украинский лидер добавил, что "мы помним, что произошло в Афганистане, когда американцы поспешно ушли оттуда".

Он отметил, что уже есть опыт того, что "бывает, когда кто-то что-то заканчивает, не продумав, и очень быстро отходит".