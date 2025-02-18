Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Война 2025

Зеленский сравнил блокирование членства Украины в НАТО с выходом США из Афганистана

Евгений КизиловВторник, 18 февраля 2025, 16:30
Зеленский сравнил блокирование членства Украины в НАТО с выходом США из Афганистана
фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что из мирных переговоров нельзя исключать возможное членство Украины в НАТО, в противном случае может повториться "трагедия" афганского сценария, когда США в спешке покинули эту страну.

Источник: Зеленский в интервью для ARD, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Я не думаю, что кто-то заинтересован в Афганистане 2.0. Это было бы неправильно. Возможно, это не совсем можно сравнивать с Афганистаном, но неуважение к человеческой жизни привело к трагедии тогда".

Реклама:

Детали: Украинский лидер добавил, что "мы помним, что произошло в Афганистане, когда американцы поспешно ушли оттуда".

Он отметил, что уже есть опыт того, что "бывает, когда кто-то что-то заканчивает, не продумав, и очень быстро отходит".

ЗеленскийСШААфганистанНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
НБУ может лишить Порошенко влияния на Международный инвестиционный банк
Из-за переговоров РФ и США Зеленский перенес визит в Саудовскую Аравию
Рубио намекнул, что ЕС придется "сесть за стол переговоров" с РФ и отменить санкции
Усик будет защищать диссертацию на получение ученой степени по праву
СМИ: во Франции встревожены "немыслимым альянсом" Трампа и Путина
Президент Еврокомиссии – Келлогу: Европа готова увеличить производство и расходы на оборону ЕС и Украины
Все новости...
Зеленский
Зеленский: Проблема в том, что США говорят вещи, которые очень нравятся Путину
Зеленский: Возвращение территорий дипломатическим путем не означает сдачу интересов Украины
В Кремле говорят, что Путин готов к переговорам с Зеленским, но "есть проблемы"
Последние новости
18:03
Синоптики рассказали, когда начнут ослабевать морозы
17:54
биатлонДжима с рекордным результатом в карьере завершила индивидуальную гонку на чемпионате мира
17:54
НБУ может лишить Порошенко влияния на Международный инвестиционный банк
17:52
В Тернопольской области засудили женщину, которая намеренно проколола иглой глаз своему 3-летнему сыну
17:50
Мексика угрожает Google судебным иском из-за переименования Мексиканского залива
17:21
Все образовательные учреждения Ивано-Франковской области переходят на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости гриппом
17:17
Google выделяет 15 миллионов долларов на образование по кибербезопасности для 20 вузов, два из них - украинские
17:07
колонкаАндреас Умланд: США сегодня выглядят так, как Украина в 2010-м
17:01
Meta проложит подводные интернет-кабели длиной 50 тысяч километров
17:00
Зеленский: Оружием на поле боя в этой войне не победит ни одна из сторон
Все новости...
Реклама:
Реклама: