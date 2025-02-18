Нові спікери конференції "Війна 2025". Встигніть придбати квитки 

25 лютого у Києві відбудеться новий захід від "Української правди" – конференція "Війна 2025: Зброя, люди, гроші".

У третю річницю повномасштабного вторгнення ми зберемо бізнес, виробників зброї та представників держави на фахову дискусію про те, якою буде війна в 2025 році, які технологічні рішення можуть посилити український фронт та тил, де Україні шукати гроші для того, щоб продовжувати чинити спротив російській навалі, як бізнес адаптується під довгу війну та яких рішень чекає від держави.

До переліку спікерів, про яких ми розповідали раніше, додалися виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк, СЕО та засновник Military Tech компанії Vyriy

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Олексій Бабенко, заступник Голови NAUDI Сергій Висоцький та Старша Радниця FTI Consulting Brussels, народна депутатка (2012-2020) Ольга Бєлькова. У рамках події також відбудеться презентація від найефективнішого підрозділу БПЛА Lasar’s Group НГУ і small talk з бойовим пілотом підрозділу. А модеруватиме одну з дискусійних панелей конференції Мустафа Найєм.

Придбати квиток і дізнатися більше можна за посиланням. Також ви можете отримати знижку -50% на квитки на всіх заходи УП, долучившись до Клубу "Української правди".

Частина коштів від продажу квитків піде на закупівлю пікапів для ЗСУ, яку організовують журналісти "Української правди" Михайло Ткач та Дмитро Рясний.

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Генеральними партнерами стали Українська бронетехніка і NAUDI, а також УкрАвіаКосТех, Райффайзен Банк, Camotec, Інфозахист, Моршинська та NEPOBORNA.