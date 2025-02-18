Новые спикеры конференции "Война 2025". Успейте приобрести билеты на конференцию

25 февраля в Киеве состоится новое мероприятие от "Украинской правды" - конференция "Война 2025: Оружие, люди, деньги".

В третью годовщину полномасштабного вторжения мы соберем бизнес, производителей оружия и представителей государства на профессиональную дискуссию о том, какой будет война в 2025 году, какие технологические решения могут усилить украинский фронт и тыл, где Украине искать деньги для того, чтобы продолжать сопротивляться российскому нашествию, как бизнес адаптируется под долгую войну и каких решений ждет от государства.

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В перечень спикеров, о которых мы рассказывали ранее, добавились исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, СЕО и основатель Military Tech компании Vyriy.

Алексей Бабенко, заместитель Председателя NAUDI Сергей Высоцкий и Старший Советник FTI Consulting Brussels, народный депутат (2012-2020) Ольга Белькова. В рамках события также состоится презентация от эффективного подразделения БПЛА Lasar's Group НГУ и small talk с боевым пилотом подразделения. А модерировать одну из дискуссионных панелей конференции будет Мустафа Найем.

Купить билет и узнать больше можно по ссылке. Также вы можете получить скидку -50% на билеты на все мероприятия УП, присоединившись к Клубу "Украинской правды".



Часть средств от продажи билетов пойдет на закупку пикапов для ВСУ, которую организуют журналисты "Украинской правды" Михаил Ткач и Дмитрий Рясный.

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Генеральными партнерами стали Украинская бронетехника и NAUDI, а также УкрАвиаКосТех, Райффайзен Банк, Camotec, Инфозащита, Моршинская и NEPOBORNA.