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Війна 2025

У Єврокомісії на тлі заяв США запропонували ЄС самостійно займатися санкціями проти РФ

Уляна Кричковська, Євген КізіловВівторок, 18 лютого 2025, 17:56
У Єврокомісії на тлі заяв США запропонували ЄС самостійно займатися санкціями проти РФ
фото: Getty Images

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс вважає, що на тлі останніх дій Сполучених Штатів Євросоюз має взяти питання антиросійських санкцій у свої власні руки.

Джерело: заява Домбровскіса від 18 лютого, пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian

Деталі: На запитання журналістів щодо того, як ЄС реагуватиме на ймовірне послаблення санкцій проти Росії з боку США, Домбровскіс заявив, що ЄС буде більше орієнтуватися на власні спроможності щодо європейської безпеки, а також самотужки прийматиме рішення і про продовження санкцій проти Росії.

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"Я думаю, очевидно, що, виходячи з дій адміністрації Трампа, для ЄС буде необхідним більшою мірою самотужки вирішувати питання, що пов’язані з безпекою. Це також стосується санкційної політики. Як ви знаєте, робота над підготовкою 16-го пакету санкцій (проти Росії. – Ред.) триває", – сказав єврокомісар.

18 лютого держсекретар США Марко Рубіо заявив, що всі сторони повинні бути згодні з умовами мирного врегулювання між РФ і Україною, натякнувши на роль ЄС, необхідну для зняття санкцій з Росії.

Нещодавно президент Володимир Зеленський визнав, що очільник Кремля Владімір Путін хоче почати мирні переговори, але наголосив, що це для того, аби з РФ зняли санкції.

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