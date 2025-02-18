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Война 2025

В Еврокомиссии на фоне заявлений США предложили ЕС самостоятельно заниматься санкциями против РФ

Уляна Кричковская, Евгений КизиловВторник, 18 февраля 2025, 17:56
В Еврокомиссии на фоне заявлений США предложили ЕС самостоятельно заниматься санкциями против РФ
фото: Getty Images

Еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис считает, что на фоне последних действий Соединенных Штатов Евросоюз должен взять вопрос антироссийских санкций в свои собственные руки.

Источник: заявление Домбровскиса от 18 февраля, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian

Детали: На вопрос журналистов о том, как ЕС будет реагировать на вероятное ослабление санкций против России со стороны США, Домбровскис заявил, что ЕС будет больше ориентироваться на собственные возможности по европейской безопасности, а также самостоятельно принимать решение о продлении санкций против России.

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"Я думаю, очевидно, что, исходя из действий администрации Трампа, для ЕС будет необходимым в большей степени самостоятельно решать вопросы, связанные с безопасностью. Это также касается санкционной политики. Как вы знаете, работа над подготовкой 16-го пакета санкций (против России. – Ред.) продолжается", – сказал еврокомиссар.

18 февраля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что все стороны должны быть согласны с условиями мирного урегулирования между РФ и Украиной, намекнув на роль ЕС, необходимую для снятия санкций с России.

Недавно президент Владимир Зеленский признал, что глава Кремля Владимир Путин хочет начать мирные переговоры, но подчеркнул, что это для того, чтобы с РФ сняли санкции.

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