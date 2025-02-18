В Еврокомиссии на фоне заявлений США предложили ЕС самостоятельно заниматься санкциями против РФ
Еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис считает, что на фоне последних действий Соединенных Штатов Евросоюз должен взять вопрос антироссийских санкций в свои собственные руки.
Источник: заявление Домбровскиса от 18 февраля, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian
Детали: На вопрос журналистов о том, как ЕС будет реагировать на вероятное ослабление санкций против России со стороны США, Домбровскис заявил, что ЕС будет больше ориентироваться на собственные возможности по европейской безопасности, а также самостоятельно принимать решение о продлении санкций против России.
"Я думаю, очевидно, что, исходя из действий администрации Трампа, для ЕС будет необходимым в большей степени самостоятельно решать вопросы, связанные с безопасностью. Это также касается санкционной политики. Как вы знаете, работа над подготовкой 16-го пакета санкций (против России. – Ред.) продолжается", – сказал еврокомиссар.
18 февраля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что все стороны должны быть согласны с условиями мирного урегулирования между РФ и Украиной, намекнув на роль ЕС, необходимую для снятия санкций с России.
Недавно президент Владимир Зеленский признал, что глава Кремля Владимир Путин хочет начать мирные переговоры, но подчеркнул, что это для того, чтобы с РФ сняли санкции.