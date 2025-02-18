Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Війна 2025

Франція скликає уже другий саміт щодо безпеки України та Європи – Reuters

Олег Павлюк, Євген КізіловВівторок, 18 лютого 2025, 19:31
Франція скликає уже другий саміт щодо безпеки України та Європи – Reuters
фото: Getty Images

Франція вирішила провести ще одну зустріч представників урядів європи для обговорення української та європейської безпеки 19 лютого.

Джерело: агентство Reuters із посиланням на дипломатичні джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: За даними Reuters, на зустріч у середу Париж запросив європейські країни, які не були присутні на першому саміті, а також Канаду.

Реклама:

Два дипломатичні джерела агентства уточнили, що запрошені країни – Норвегія, Канада, країни Балтії, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція і Бельгія.

Вони також допустили, що деякі країни можуть долучились до саміту по відеозвʼязку.

На екстреному саміті 17 лютого були лідери найбільших держав ЄС та Британія – загалом вісім країн, також генсек НАТО і керівництво Євросоюзу. Деякі столиці висловили розчарування тим, що їх не запросили.

РЕКЛАМА:

Президент Франції Емманюель Макрон ініціював цю зустріч після того, як спеціальний посланник президента США Дональда Трампа щодо Росії і України Кіт Келлог заявив, що Штати не бачать Європу за столом переговорів про припинення російсько-української війни.

За підсумками саміту Макрон заявив, що країни домовились працювати над підтримкою України та інвестиціями в оборону.

Читайте також: Коаліція сміливих та Олафа Шольца. Про що домовилися та що стало проблемою на саміті у Парижі

ФранціяЄСУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ЄС готує військову допомогу Україні мінімум на €6 мільярдів – ЗМІ
В Україні в середу діятимуть обмеження елекроенергії для бізнесу і промисловості
НБУ може позбавити Порошенка впливу на Міжнародний інвестиційний банк
Через переговори РФ і США Зеленський переніс візит до Саудівської Аравії
Рубіо натякнув, що ЄС доведеться "сісти за стіл переговорів" із РФ і скасувати санкції
Усик захищатиме дисертацію на здобуття наукового ступеня з права
Усі новини...
Франція
ЗМІ: у Франції стривожені "немислимим альянсом" Трампа і Путіна
Макрон розповів про підсумки екстреного саміту у Парижі
Мелоні назвала саміт у Парижі "антитрампівським"
Останні новини
21:16
У Польщі можуть відкрити справу через виставку бронетехніки РФ з України
21:13
У трьох бригадах на Курахівському напрямку змінили комбригів
20:52
Словаччина видворила українця, звинувативши в підготовці держперевороту
20:51
ЄС заперечує чутки про пропозицію для США зі зниження мит на автомобілі
20:41
"Нова пошта" закриває останнє відділення у Покровську
20:41
МОЗ затвердило нову групу протоколів лікування бойових травм: що зміниться для медиків
20:32
Самогубство чоловіка в Хмельницькому ТЦК: прокуратура розповіла подробиці
20:21
РФ знайшла нові танкери, щоб продавати свою нафту в обхід санкцій
20:04
ЄС готує військову допомогу Україні мінімум на €6 мільярдів – ЗМІ
20:02
відеоДронові війська уразили рідкісну північнокорейську САУ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: