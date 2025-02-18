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Война 2025

Франция созывает уже второй саммит по безопасности Украины и Европы - Reuters

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 18 февраля 2025, 19:31
Франция созывает уже второй саммит по безопасности Украины и Европы - Reuters
фото: Getty Images

Франция решила провести еще одну встречу представителей правительств Европы для обсуждения украинской и европейской безопасности 19 февраля.

Источник: агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники, пишет "Европейская правда"

Детали: По данным Reuters, на встречу в среду Париж пригласил европейские страны, которые не присутствовали на первом саммите, а также Канаду.

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Два дипломатических источника агентства уточнили, что приглашенные страны – Норвегия, Канада, страны Балтии, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.

Они также допустили, что некоторые страны могут присоединиться к саммиту по видеосвязи.

На экстренном саммите 17 февраля были лидеры крупнейших государств ЕС и Британия – всего восемь стран, также генсек НАТО и руководство Евросоюза. Некоторые столицы выразили разочарование тем, что их не пригласили.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон инициировал эту встречу после того, как специальный посланник президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог заявил, что Штаты не видят Европу за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.

По итогам саммита Макрон заявил, что страны договорились работать над поддержкой Украины и инвестициями в оборону.

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ФранцияЕСУкраинавойна
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