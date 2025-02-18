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Війна 2025

Ердоган пообіцяв підтримувати територіальну цілісність України під час мирних переговорів

Олег Павлюк, Євген КізіловВівторок, 18 лютого 2025, 19:56
Ердоган пообіцяв підтримувати територіальну цілісність України під час мирних переговорів
фото: Getty Images

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара буде підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України на тлі переговорів про мирне завершення війни з РФ.

Джерело: Ердоган на пресконференції після зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським в Анкарі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu

Деталі: Ердоган наголосив, що територіальна цілісність і суверенітет України "дуже важливі для нас, і ми скрізь висловлювали повагу Туреччини до територіальної цілісності і суверенітету".

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"У подальшому процесі для нас особливо важлива територіальна цілісність України. Її суверенітет також є для нас незамінним", – додав турецький лідер.

Він також повторив, що Анкара виступає за якнайшвидший "мир" в Україні.

На тій же пресконференції Ердоган також укотре запропонував Туреччину як майданчик для проведення відповідних "мирних" переговорів.

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Зазначимо, 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч очільника МЗС РФ Сергєя Лаврова і помічника правителя Росії Юрія Ушакова із делегацією США, яку представляли держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланник з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Після перемовин РФ та США у Держдепі Сполучених Штатів повідомили, що делегації домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

ТуреччинаУкраїнаЕрдоганпереговори
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