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Война 2025

Эрдоган пообещал поддерживать территориальную целостность Украины во время мирных переговоров

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 18 февраля 2025, 19:56
Эрдоган пообещал поддерживать территориальную целостность Украины во время мирных переговоров
фото: Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины на фоне переговоров о мирном завершении войны с РФ.

Источник: Эрдоган на пресс-конференции после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Анкаре, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu

Детали: Эрдоган подчеркнул, что территориальная целостность и суверенитет Украины "очень важны для нас, и мы везде выражали уважение Турции к территориальной целостности и суверенитету".

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"В дальнейшем процессе для нас особенно важна территориальная целостность Украины. Ее суверенитет также является для нас незаменимым", – добавил турецкий лидер.

Он также повторил, что Анкара выступает за скорейший "мир" в Украине.

На той же пресс-конференции Эрдоган также в очередной раз предложил Турцию как площадку для проведения соответствующих "мирных" переговоров.

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Отметим, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и помощника правителя России Юрия Ушакова с делегацией США, которую представляли госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Волц и спецпосланник по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

После переговоров РФ и США в Госдепе Соединенных Штатов сообщили, что делегации договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

ТурцияУкраинаЭрдоганпереговоры
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