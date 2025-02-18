Дронові війська уразили рідкісну північнокорейську САУ

Бійці 412 окремого полку безпілотних систем Nemesis уразили рідкісну північнокорейську самохідну артилерійську установку САУ "Коксан".

Джерело: 412 окремий полк безпілотних систем Nemesis, оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця"

Дослівно: "На Луганщині бійці 412 окремого полку безпілотних систем Nemesis уразили рідкісну північнокорейську самохідну артилерійську установку з гарматою калібром 170-мм САУ М-1978 "Коксан".

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На Луганщині бійці уразили рідкісну північнокорейську САУ "Коксан"

Відео: 412 окремий полк безпілотних систем Nemesis pic.twitter.com/ktGgVAomx9 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 18, 2025

Дальність стрільби цієї самохідної установки осколково-фугасним снарядом досягає 43 км, а активно-реактивним – 54-60 км. Швидкість стрільби: 2 постріли протягом 5 хв, а обслуговують цю машину вісім чоловік (механік-водій, командир, навідник та п’ять заряджальників/піднощиків)".

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Деталі: Як повідомляють військові, вперше САУ "Коксан" на російському озброєнні була помічена в жовтні 2024 року.