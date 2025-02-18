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Война 2025

Дроновые войска поразили редкую северокорейскую САУ

Татьяна ОлейникВторник, 18 февраля 2025, 20:02
Дроновые войска поразили редкую северокорейскую САУ

Бойцы 412 отдельного полка беспилотных систем Nemesis поразили редкую северокорейскую самоходную артиллерийскую установку САУ "Коксан".

Источник: 412 отдельный полк беспилотных систем Nemesis, оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица"

Дословно: "На Луганщине бойцы 412 отдельного полка беспилотных систем Nemesis поразили редкую северокорейскую самоходную артиллерийскую установку с пушкой калибром 170-мм САУ М-1978 "Коксан".

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Дальность стрельбы этой самоходной установки осколочно-фугасным снарядом достигает 43 км, а активно-реактивным - 54-60 км. Скорость стрельбы: 2 выстрела в течение 5 мин, а обслуживают эту машину восемь человек (механик-водитель, командир, наводчик и пять заряжальщиков/подносчиков)".

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Детали: Как сообщают военные, впервые САУ "Коксан" на российском вооружении была замечена в октябре 2024 года.

боевые действия
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