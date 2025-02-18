ЄС готує військову допомогу Україні мінімум на €6 мільярдів – ЗМІ

У Євросоюзі обговорюють пакет військової допомоги для України на суму щонайменше 6 мільярдів євро. Він має зміцнити стратегічну позицію країни перед переговорами з РФ.

Джерело: Politico з посиланням на три дипломатичні джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами джерел Politico, у межах пакета Євросоюз планує надати Україні 1,5 мільйона артилерійських снарядів, системи протиповітряної оборони та техніку для українських бригад.

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Вони також стверджують, що потенційно вартість пакета може зрости до 10 мільярдів євро – після того, як держави ЄС оцінять, що можуть передати Києву.

Планується, що країни Євросоюзу зможуть долучитись до пакета фінансово або ж військовим обладнанням, а їхній внесок буде пропорційним валовому національному доходу, пише Politico.

Очікується, що міністри закордонних справ ЄС розглянуть пакет під час чергової зустрічі в Брюсселі наступного тижня.

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Малоймовірно, що військова допомога буде схвалена державами Євросоюзу одноголосно через позицію Угорщини, ідеться в матеріалі, тому її можуть оформити від коаліції охочих країн.

За інформацією Politico, оголошення про пакет може відбутись напередодні символічного візиту єврокомісарів до Києва, який запланований на 24 лютого.

Перед цим ЗМІ дізналось, що у ЄС обговорюють масштабний план збільшення оборонних витрат та допомоги Україні для закупівлі військового обладнання, який, ймовірно, може сягнути близько 700 млрд євро.