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Война 2025

ЕС готовит военную помощь Украине минимум на €6 миллиардов – СМИ

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 18 февраля 2025, 20:04
ЕС готовит военную помощь Украине минимум на €6 миллиардов – СМИ
фото: SimpleImages

В Евросоюзе обсуждают пакет военной помощи для Украины на сумму не менее 6 миллиардов евро. Он должен укрепить стратегическую позицию страны перед переговорами с РФ.

Источник: Politico со ссылкой на три дипломатических источника, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам источников Politico, в рамках пакета Евросоюз планирует предоставить Украине 1,5 миллиона артиллерийских снарядов, системы противовоздушной обороны и технику для украинских бригад.

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Они также утверждают, что потенциально стоимость пакета может вырасти до 10 миллиардов евро – после того, как государства ЕС оценят, что могут передать Киеву.

Планируется, что страны Евросоюза смогут присоединиться к пакету финансово или военным оборудованием, а их вклад будет пропорциональным валовому национальному доходу, пишет Politico.

Ожидается, что министры иностранных дел ЕС рассмотрят пакет во время очередной встречи в Брюсселе на следующей неделе.

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Маловероятно, что военная помощь будет одобрена государствами Евросоюза единогласно из-за позиции Венгрии, говорится в материале, поэтому она может быть оформлена от коалиции желающих стран.

По информации Politico, объявление о пакете может состояться накануне символического визита еврокомиссаров в Киев, который запланирован на 24 февраля.

Перед этим СМИ узнало, что в ЕС обсуждают масштабный план увеличения оборонных расходов и помощи Украине для закупки военного оборудования, который, вероятно, может достичь около 700 млрд евро.

ЕСУкраинавойна
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