Самогубство чоловіка в Хмельницькому ТЦК: прокуратура розповіла подробиці

У прокуратурі розповіли, що чоловіку, який вчинив самогубство у приміщенні хмельницького ТЦК та СП 13 лютого, було 35 років. Зробив він це канцелярським ножем, який взяв в одному з кабінетів.

Джерело: "Суспільне Хмельницький" з посиланням на речницю Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлію Шевченко

Деталі: За її словами, 13 лютого 35-річного місцевого мешканця доставили у приміщення міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження ВЛК.

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Пряма мова речниці: "Однак незадовго в одному із кабінетів він взяв канцелярський ніж та порізав собі шию. Від масивної кровотечі чоловік помер дорогою до лікарні", – розповіла речниця.

Деталі: Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою самогубство. Наразі проводяться усі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, тривають експертизи з метою встановлення об'єктивних обставин інциденту, перевіряються всі можливі версії.

Що передувало:

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13 лютого Хмельницький ТЦК та СП повідомив, що на території центру комплектування, під час проходження військово лікарської комісії, скоїв самогубство чоловік, який перебував у розшуку за порушення військового обліку".