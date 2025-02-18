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Война 2025

Самоубийство мужчины в Хмельницком ТЦК: прокуратура рассказала подробности

Татьяна ОлейникВторник, 18 февраля 2025, 20:32
Самоубийство мужчины в Хмельницком ТЦК: прокуратура рассказала подробности
иллюстративное фото ТЦК и СП из Facebook

В прокуратуре рассказали, что мужчине, который совершил самоубийство в помещении хмельницкого ТЦК и СП 13 февраля, было 35 лет. Сделал он это канцелярским ножом, который взял в одном из кабинетов.

Источник: "Суспільне Хмельницький" со ссылкой на пресс-секретаря Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлию Шевченко

Детали: По ее словам, 13 февраля 35-летнего местного жителя доставили в помещение городского территориального центра комплектования и социальной поддержки для прохождения ВВК.

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Прямая речь пресс-секретаря: "Однако незадолго в одном из кабинетов он взял канцелярский нож и порезал себе шею. От массивного кровотечения мужчина умер по дороге в больницу", – рассказала пресс-секретарь.

Детали: Правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой самоубийство. Проводятся все необходимые следственные (розыскные) и процессуальные действия, продолжаются экспертизы с целью установления объективных обстоятельств инцидента, проверяются все возможные версии.

Что предшествовало:

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13 февраля Хмельницкий ТЦК и СП сообщил, что на территории центра комплектования, во время прохождения военно-врачебной комиссии, совершил самоубийство мужчина, который находился в розыске за нарушение воинского учета".

ХмельницкийТЦК
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