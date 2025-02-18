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Війна 2025

The Guardian: У Британії вважають, що в Україні достатньо розмістити кілька десятків тисяч військових

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 18 лютого 2025, 21:51
The Guardian: У Британії вважають, що в Україні достатньо розмістити кілька десятків тисяч військових
Тренування британської армії, фто з army.mod.uk

Гарантії безпеки Україні під проводом Європи можуть бути досягнуті значно меншою кількістю військ, ніж 100-150 тисяч або навіть більше – такі числа наводив український президент Володимир Зеленський.

Джерело: з посиланням на джерела в оборонній сфері Великої Британії повідомила газета The Guardian, пише "Європейська правда"

Деталі: За оцінками британських джерел, "миротворчу" роль в Україні може відігравати порівняно невеликий контингент у "кілька десятків тисяч" військових або навіть менше.

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Вони посилаються на те, що війська Заходу могли б використовувати можливості розвідки і спостереження для моніторингу будь-яких спроб Росії порушити умови потенційного "перемирʼя".

Альтернативний сценарій, про який The Guardian розповіли джерела, узагалі передбачає відсутність західних військ в Україні і зосередження на дальній розвідці.

Британія однією з перших заявила публічно про готовність чи потенційну готовність до розміщення своїх сил в Україні для забезпечення контролю над "припиненням вогню".

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Раніше видання The Washington Post неофіційно дізналося, що Європа готова потенційно відправити в Україну до 30 тисяч військових, з яких близько третини готова виставити Франція. 

А італійська прем’єрка Джорджа Мелоні сумнівається в доцільності ідеї відправки європейських військ в Україну для миротворчої місії.

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що для РФ буде неприйнятним розміщення військових з держав-членів НАТО на території України після досягнення угоди про врегулювання війни. 

Велика Британія
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