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Война 2025

The Guardian: В Британии считают, что в Украине достаточно разместить несколько десятков тысяч военных

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 18 февраля 2025, 21:51
The Guardian: В Британии считают, что в Украине достаточно разместить несколько десятков тысяч военных
Тренировка британской армии, фто с army.mod.uk

Гарантии безопасности Украины под руководством Европы могут быть достигнуты значительно меньшим количеством войск, чем 100-150 тысяч или даже больше – такие числа приводил украинский президент Владимир Зеленский.

Источник: со ссылкой на источники в оборонной сфере Великобритании сообщила газета The Guardian, пишет "Европейская правда"

Детали: По оценкам британских источников, "миротворческую" роль в Украине может играть сравнительно небольшой контингент в "несколько десятков тысяч" военных или даже меньше.

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Они ссылаются на то, что войска Запада могли бы использовать возможности разведки и наблюдения для мониторинга любых попыток России нарушить условия потенциального "перемирия".

Альтернативный сценарий, о котором The Guardian рассказали источники, вообще предполагает отсутствие западных войск в Украине и сосредоточение на дальней разведке.

Великобритания одной из первых заявила публично о готовности или потенциальной готовности к размещению своих сил в Украине для обеспечения контроля над "прекращением огня".

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Ранее издание The Washington Post неофициально узнало, что Европа готова потенциально отправить в Украину до 30 тысяч военных, из которых около трети готова выставить Франция.

А итальянский премьер Джорджа Мелони сомневается в целесообразности идеи отправки европейских войск в Украину для миротворческой миссии.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для РФ будет неприемлемым размещение военных из государств-членов НАТО на территории Украины после достижения соглашения об урегулировании войны.

Великобритания
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