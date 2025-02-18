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Війна 2025

Reuters: Зеленський не поїхав у Саудівську Аравію, щоб не легітимізувати зустріч США і РФ

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 18 лютого 2025, 22:52
Reuters: Зеленський не поїхав у Саудівську Аравію, щоб не легітимізувати зустріч США і РФ
Володимир Зеленський. Фото - Getty Images

Президент України Володимир Зеленський відклав свій візит до Саудівської Аравії, щоб не надавати легітимності зустрічі між посадовцями США та Росії в Ер-Ріяді.

Джерело: агентству Reuters повідомили два поінформовані джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: Перебуваючи з візитом у Туреччині, Зеленський заявив, що його не запросили на зустріч між американською та російською делегаціями до Саудівської Аравії.

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Він також додав, що відклав візит до королівства, який спочатку був запланований на середу, до 10 березня, заявивши, що "не хоче збігів".

"(Україна. – Ред.) не хотіла, щоб те, що відбулося в Ер-Ріяді, виглядало легітимним", – сказало Reuters одне з джерел.

У вівторок відбулись переговори РФ та США у Саудівській Аравії, де сторони домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

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Зокрема, вони домовилися призначити групи високого рівня для переговорів щодо України.

Ведуча та кореспондентка Fox News у Білому домі Джекі Гайнріх заявила, що США та Росія обговорюють триетапний мирний план щодо України, який включає припинення вогню, проведення виборів в Україні і зрештою підписання остаточної угоди.

Зеленськийвійна
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