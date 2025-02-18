Reuters: Зеленский не поехал в Саудовскую Аравию, чтобы не легитимизировать встречу США и РФ
Президент Украины Владимир Зеленский отложил свой визит в Саудовскую Аравию, чтобы не придавать легитимности встречи между чиновниками США и России в Эр-Рияде.
Источник: агентству Reuters сообщили два информированных источника, пишет "Европейская правда"
Детали: Находясь с визитом в Турции, Зеленский заявил, что его не пригласили на встречу между американской и российской делегациями в Саудовскую Аравию.
Он также добавил, что отложил визит в королевство, который изначально был запланирован на среду, до 10 марта, заявив, что "не хочет совпадений".
"(Украина. – Ред.) не хотела, чтобы то, что произошло в Эр-Рияде, выглядело легитимным", – сказал Reuters один из источников.
Во вторник состоялись переговоры РФ и США в Саудовской Аравии, где стороны договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.
В частности, они договорились назначить группы высокого уровня для переговоров по Украине.
Ведущая и корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Хайнрих заявила, что США и Россия обсуждают трехэтапный мирный план по Украине, который включает прекращение огня, проведение выборов в Украине и в конце концов подписание окончательного соглашения.