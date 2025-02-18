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Война 2025

Reuters: Зеленский не поехал в Саудовскую Аравию, чтобы не легитимизировать встречу США и РФ

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 18 февраля 2025, 22:52
Reuters: Зеленский не поехал в Саудовскую Аравию, чтобы не легитимизировать встречу США и РФ
Владимир Зеленский. Фото - Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский отложил свой визит в Саудовскую Аравию, чтобы не придавать легитимности встречи между чиновниками США и России в Эр-Рияде.

Источник: агентству Reuters сообщили два информированных источника, пишет "Европейская правда"

Детали: Находясь с визитом в Турции, Зеленский заявил, что его не пригласили на встречу между американской и российской делегациями в Саудовскую Аравию.

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Он также добавил, что отложил визит в королевство, который изначально был запланирован на среду, до 10 марта, заявив, что "не хочет совпадений".

"(Украина. – Ред.) не хотела, чтобы то, что произошло в Эр-Рияде, выглядело легитимным", – сказал Reuters один из источников.

Во вторник состоялись переговоры РФ и США в Саудовской Аравии, где стороны договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

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В частности, они договорились назначить группы высокого уровня для переговоров по Украине.

Ведущая и корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Хайнрих заявила, что США и Россия обсуждают трехэтапный мирный план по Украине, который включает прекращение огня, проведение выборов в Украине и в конце концов подписание окончательного соглашения.

Зеленскийвойна
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