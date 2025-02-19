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Війна 2025

Масований удар по Одесі: частина міста без електрики, води та тепла

Іван Д'яконовСереда, 19 лютого 2025, 01:38
Масований удар по Одесі: частина міста без електрики, води та тепла
Фото: Геннадій Труханов

Увечері 18 лютого російські війська завдали масованого удару по Одесі, внаслідок чого значна частина міста залишилася без електро-, водо- та теплопостачання.

Джерело: мер Одеси Геннадій Труханов

Пряма мова: "Внаслідок масованого ворожого удару по густонаселеному району міста відсутнє електро-, водо- та теплопостачання у значній частині будинків.

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Без тепла залишилися лікарні, поліклініки та об’єкти соціальної інфраструктури".

Деталі: Мер повідомив про розгортання оперативного штабу, який займається оцінкою наслідків та відновленням комунальних послуг.

Він зазначив, що разом зі спеціалістами триває робота з усунення аварійних ситуацій та надання допомоги постраждалим.

Одесабезпілотникижертви
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