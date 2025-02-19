Массированный удар по Одессе: часть города без электричества, воды и тепла

Вечером 18 февраля российские войска нанесли массированный удар по Одессе, в результате чего значительная часть города осталась без электро-, водо- и теплоснабжения.

Источник: мэр Одессы Геннадий Труханов

Прямая речь: "В результате массированного вражеского удара по густонаселенному району города отсутствует электро-, водо- и теплоснабжение в значительной части домов.

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Без тепла остались больницы, поликлиники и объекты социальной инфраструктуры".

Детали: Мэр сообщил о развертывании оперативного штаба, который занимается оценкой последствий и восстановлением коммунальных услуг.

Он отметил, что вместе со специалистами продолжается работа по устранению аварийных ситуаций и оказанию помощи пострадавшим.