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Война 2025

Массированный удар по Одессе: часть города без электричества, воды и тепла

Иван ДьяконовСреда, 19 февраля 2025, 01:38
Массированный удар по Одессе: часть города без электричества, воды и тепла
Фото: Геннадий Труханов

Вечером 18 февраля российские войска нанесли массированный удар по Одессе, в результате чего значительная часть города осталась без электро-, водо- и теплоснабжения.

Источник: мэр Одессы Геннадий Труханов

Прямая речь: "В результате массированного вражеского удара по густонаселенному району города отсутствует электро-, водо- и теплоснабжение в значительной части домов.

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Без тепла остались больницы, поликлиники и объекты социальной инфраструктуры".

Детали: Мэр сообщил о развертывании оперативного штаба, который занимается оценкой последствий и восстановлением коммунальных услуг.

Он отметил, что вместе со специалистами продолжается работа по устранению аварийных ситуаций и оказанию помощи пострадавшим.

Одессабеспилотникижертвы
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