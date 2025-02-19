Канада зацікавлена у забезпеченні повоєнних "гарантій безпеки" для України

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що її країна зацікавлена у допомозі в підтримці безпеки України після імовірного завершення війни з Росією. Вона наголосила, що мир має бути стійким і не дозволяти РФ дестабілізувати Європу.

Джерело: заява Жолі наприкінці європейського турне 18 лютого, передає "Європейська правда" з посиланням на The Canadian Press

Деталі: Глава канадського МЗС наголосила, що війна в Україні не може завершитися на умовах, які дозволять Росії і далі дестабілізувати Європу.

Реклама:

Вона додала, що Канада хоче допомогти забезпечити тривалий мир після того, як Вашингтон надіслав неоднозначні повідомлення про те, чи можуть американські війська допомогти забезпечити виконання "мирної угоди".

"Ми хочемо бути частиною цих розмов про гарантії безпеки. Ми хочемо бути частиною розмов, пов'язаних із залученням більшої кількості канадців до захисту України", – зазначила Жолі.

Міністерка також вказала, що виступає за залучення України до будь-яких переговорів про "мир" і просить про це США.

РЕКЛАМА:

Як відомо, США в межах майбутніх гарантій безпеки Україні виключають членство в НАТО, але допускають можливість розгортання в Україні іноземних військ – окрім американських.

Публічно про готовність чи потенційну готовність до такого кроку заявляли Велика Британія та Швеція.

Видання The Washington Post неофіційно дізналося, що Європа готова потенційно відправити в Україну до 30 тисяч військових, з яких близько третини готова виставити Франція.