Канада заинтересована в обеспечении послевоенных "гарантий безопасности" для Украины

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что ее страна заинтересована в помощи в поддержке безопасности Украины после вероятного завершения войны с Россией. Она подчеркнула, что мир должен быть устойчивым и не позволять РФ дестабилизировать Европу.

Источник: заявление Жоли в конце европейского турне 18 февраля, передает "Европейская правда" со ссылкой на The Canadian Press

Детали: Глава канадского МИД подчеркнула, что война в Украине не может завершиться на условиях, которые позволят России и дальше дестабилизировать Европу.

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Она добавила, что Канада хочет помочь обеспечить длительный мир после того, как Вашингтон прислал неоднозначные сообщения о том, могут ли американские войска помочь обеспечить выполнение "мирного соглашения".

"Мы хотим быть частью этих разговоров о гарантиях безопасности. Мы хотим быть частью разговоров, связанных с привлечением большего количества канадцев к защите Украины", – отметила Жоли.

Министр также указала, что выступает за привлечение Украины к любым переговорам о "мире" и просит об этом США.

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Как известно, США в рамках будущих гарантий безопасности Украины исключают членство в НАТО, но допускают возможность развертывания в Украине иностранных войск – кроме американских.

Публично о готовности или потенциальной готовности к такому шагу заявляли Великобритания и Швеция.

Издание The Washington Post неофициально узнало, что Европа готова потенциально отправить в Украину до 30 тысяч военных, из которых около трети готова выставить Франция.