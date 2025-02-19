ЗСУ знешкодили 1300 окупантів та 19 танків за добу

Генштаб оновив дані про втрати Росії у війну – лише за минулу добу Сили оборони відмінусували 1 300 ворожих солдатів та понад 400 одиниць озброєння і техніки.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 19.02.25 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 862 390 (+1 300) осіб,

танків – 10 120 (+19) од,

бойових броньованих машин – 21 098 (+23) од,

артилерійських систем – 23 347 (+72) од,

РСЗВ – 1 288 (+3) од,

засобів ППО – 1 072 (+4) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25 861 (+175) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 37 825 (+146) од,

спеціальної техніки – 3 752 (+1) од.

Дані уточнюються.