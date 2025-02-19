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Війна 2025

ЗСУ знешкодили 1300 окупантів та 19 танків за добу

Ірина БалачукСереда, 19 лютого 2025, 07:22
ЗСУ знешкодили 1300 окупантів та 19 танків за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Генштаб оновив дані про втрати Росії у війну – лише за минулу добу Сили оборони відмінусували 1 300 ворожих солдатів та понад 400 одиниць озброєння і техніки.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 19.02.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 862 390 (+1 300) осіб,
  • танків – 10 120 (+19) од,
  • бойових броньованих машин – 21 098 (+23) од,
  • артилерійських систем – 23 347 (+72) од,
  • РСЗВ – 1 288 (+3) од,
  • засобів ППО – 1 072 (+4) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25 861 (+175) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 37 825 (+146) од,
  • спеціальної техніки – 3 752 (+1) од.

Дані уточнюються.

ГенштабРосіявтрати у війні
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