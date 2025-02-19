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Война 2025

ВСУ обезвредили 1300 оккупантов и 19 танков за сутки

Ирина БалачукСреда, 19 февраля 2025, 07:22
ВСУ обезвредили 1300 оккупантов и 19 танков за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Генштаб обновил данные о потерях России в войне – только за минувшие сутки Силы обороны отминусовали 1 300 вражеских солдат и более 400 единиц вооружения и техники.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.02.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 862 390 (+1 300) чел,
  • танков – 10 120 (+19) ед,
  • боевых бронированных машин – 21 098 (+23) ед,
  • артиллерийских систем – 23 347 (+72) ед,
  • РСЗО – 1 288 (+3) ед,
  • средств ПВО – 1 072 (+4) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 25 861 (+175) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 37 825 (+146) ед,
  • специальной техники – 3 752 (+1) ед.

Данные уточняются.

ГенштабРосcияпотери в войне
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