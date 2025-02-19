ВСУ обезвредили 1300 оккупантов и 19 танков за сутки
Среда, 19 февраля 2025, 07:22
Генштаб обновил данные о потерях России в войне – только за минувшие сутки Силы обороны отминусовали 1 300 вражеских солдат и более 400 единиц вооружения и техники.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.02.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 862 390 (+1 300) чел,
- танков – 10 120 (+19) ед,
- боевых бронированных машин – 21 098 (+23) ед,
- артиллерийских систем – 23 347 (+72) ед,
- РСЗО – 1 288 (+3) ед,
- средств ПВО – 1 072 (+4) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 25 861 (+175) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 37 825 (+146) ед,
- специальной техники – 3 752 (+1) ед.
Данные уточняются.