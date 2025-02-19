ВСУ обезвредили 1300 оккупантов и 19 танков за сутки

Генштаб обновил данные о потерях России в войне – только за минувшие сутки Силы обороны отминусовали 1 300 вражеских солдат и более 400 единиц вооружения и техники.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.02.25 ориентировочно составили:

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личного состава – около 862 390 (+1 300) чел,

танков – 10 120 (+19) ед,

боевых бронированных машин – 21 098 (+23) ед,

артиллерийских систем – 23 347 (+72) ед,

РСЗО – 1 288 (+3) ед,

средств ПВО – 1 072 (+4) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 25 861 (+175) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 37 825 (+146) ед,

специальной техники – 3 752 (+1) ед.

Данные уточняются.