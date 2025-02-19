Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Війна 2025

Росіяни вдарили дроном по Харкову: постраждало підприємство

Ірина БалачукСереда, 19 лютого 2025, 08:02
Росіяни вдарили дроном по Харкову: постраждало підприємство
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Уночі 19 лютого росіяни атакували Харків безпілотником, внаслідок чого пошкоджено цивільне підприємство та техніку.

Джерело: мер міста Ігор Терехов у Telegram

Пряма мова очільника міста: "Близько третьої ночі ворожий дрон наніс удар по Слобідському району міста. Постраждало цивільне виробниче підприємство, на територію якого й впав БПЛА".

Реклама:

Деталі: Терехов підкреслив, що минулося без постраждалих, але пошкоджено техніку підприємства та інше майно фірми.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, відео Дронова атака на Одесу: 4 поранених, пошкоджено інфраструктуру, поліклініку і дитсадок
Франція не готується відправляти сухопутні війська до України – Макрон
Трамп: США надали Україні $350 мільярдів допомоги, але де ці гроші?
Трамп заявив, що ситуація в Україні потребує виборів, бо Зеленський нібито має 4% підтримки
Словаччина видворила українця, звинувативши в підготовці держперевороту
відеоДронові війська уразили рідкісну північнокорейську САУ
Усі новини...
Останні новини
09:44
На кількох станціях київського метро не працює оплата проїзду банківською карткою
09:36
Суд США дозволив Маску та DOGE зберегти доступ до урядових даних
09:31
фотоЧервоно-біла Ferrari та стильний Mercedes: як виглядатимуть боліди Формули-1 у 2025 році
09:24
Норвегія братиме участь у другому кризовому саміті в Парижі
09:07
Росіяни атакували Україну безпілотниками і балістикою: ППО збила 106 дронів
09:03
Трамп про виведення військ США з Європи: ніхто не просив мене про це
08:30
фото, відео Дронова атака на Одесу: 4 поранених, пошкоджено інфраструктуру, поліклініку і дитсадок
08:27
Каллас після розмови з Рубіо: давайте не потрапляти у пастки РФ
08:24
Росіяни атакували українські позиції на фронті 144-ма КАБами – Генштаб
08:10
Трамп підтримав потенційне розміщення європейських військ в Україні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: