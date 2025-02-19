Росіяни вдарили дроном по Харкову: постраждало підприємство

Уночі 19 лютого росіяни атакували Харків безпілотником, внаслідок чого пошкоджено цивільне підприємство та техніку.

Джерело: мер міста Ігор Терехов у Telegram

Пряма мова очільника міста: "Близько третьої ночі ворожий дрон наніс удар по Слобідському району міста. Постраждало цивільне виробниче підприємство, на територію якого й впав БПЛА".

Реклама:

Деталі: Терехов підкреслив, що минулося без постраждалих, але пошкоджено техніку підприємства та інше майно фірми.