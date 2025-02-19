Росіяни вдарили дроном по Харкову: постраждало підприємство
Середа, 19 лютого 2025, 08:02
Уночі 19 лютого росіяни атакували Харків безпілотником, внаслідок чого пошкоджено цивільне підприємство та техніку.
Джерело: мер міста Ігор Терехов у Telegram
Пряма мова очільника міста: "Близько третьої ночі ворожий дрон наніс удар по Слобідському району міста. Постраждало цивільне виробниче підприємство, на територію якого й впав БПЛА".
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Деталі: Терехов підкреслив, що минулося без постраждалих, але пошкоджено техніку підприємства та інше майно фірми.