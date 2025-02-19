Россияне ударили дроном по Харькову: пострадало предприятие
Среда, 19 февраля 2025, 08:02
Ночью 19 февраля россияне атаковали Харьков беспилотником, в результате чего повреждено гражданское предприятие и техника.
Источник: мэр города Игорь Терехов в Telegram
Прямая речь главы города: "Около трех ночи вражеский дрон нанес удар по Слободскому району города. Пострадало гражданское производственное предприятие, на территорию которого и упал БПЛА".
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Детали: Терехов подчеркнул, что обошлось без пострадавших, но повреждена техника предприятия и другое имущество фирмы.