Россияне ударили дроном по Харькову: пострадало предприятие

Ночью 19 февраля россияне атаковали Харьков беспилотником, в результате чего повреждено гражданское предприятие и техника.

Источник: мэр города Игорь Терехов в Telegram

Прямая речь главы города: "Около трех ночи вражеский дрон нанес удар по Слободскому району города. Пострадало гражданское производственное предприятие, на территорию которого и упал БПЛА".

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Детали: Терехов подчеркнул, что обошлось без пострадавших, но повреждена техника предприятия и другое имущество фирмы.