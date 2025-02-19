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Війна 2025

Росіяни атакували Україну безпілотниками і балістикою: ППО збила 106 дронів

Ірина БалачукСереда, 19 лютого 2025, 09:07
Росіяни атакували Україну безпілотниками і балістикою: ППО збила 106 дронів
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Від вечора 18 лютого російська армія атакувала Україну 2 балістичним и ракетами "Іскандер-М" та 167-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 106 дронів вдалося знищити, ще 56 не долетіли до цілі.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Facebook 

Дослівно ПС: "Станом на 9:00 підтверджено збиття 106-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

56 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)".

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Деталі: У Повітряних силах зазначили, що внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Сумщина, Черкащина та Запоріжжя.

Окупанти запускали свої дрони з напрямків російських міст Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ, балістику випустили з Воронезької області РФ – цілили по Сумщині.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Повітряні сили ЗСУбезпілотникиракетний удар
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