Россияне атаковали Украину беспилотниками и баллистикой: ПВО сбила 106 дронов

С вечера 18 февраля российская армия атаковала Украину 2 баллистическими ракетами "Искандер-М" и 167-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 106 дронов удалось уничтожить, еще 56 не долетели до цели.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Facebook

Дословно ВС: "По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 106-ти ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

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56 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)".

Детали: В Воздушных силах отметили, что в результате вражеской атаки пострадали Одесская, Киевская, Сумская, Черкасская и Запорожская области.

Оккупанты запускали свои дроны из направлений российских городов Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарск, баллистику выпустили из Воронежской области РФ – били по Сумщине.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.