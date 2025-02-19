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Війна 2025

ЗМІ: Британія розглядає можливість відправки в Україну винищувачів Typhoon

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Середа, 19 лютого 2025, 11:09
ЗМІ: Британія розглядає можливість відправки в Україну винищувачів Typhoon

Велика Британія розглядає можливість відправити в Україну винищувачі Typhoon для здійснення місії з повітряного патрулювання.

Джерело: The Times, "Європейська правда"

Деталі: За даними видання, британські міністри обговорювали способи забезпечення гарантій безпеки України без необхідності розміщення великої кількості військ на її території.

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Один зі співрозмовників видання зазначив, що місія "повітряного патрулювання" мала б сенс, хоча для цього знадобиться значна кількість літаків, а також системи протиповітряної оборони для захисту винищувачів.

У публікації йдеться, що теоретично десятки Typhoon могли б перебувати в стані бойової готовності для відбиття будь-яких російських атак, тоді як невеликі миротворчі сили з Великої Британії та інших європейських країн забезпечували б захист на землі.

Видання припускає, що така місія під керівництвом Великої Британії могла б бути створена за зразком місій НАТО, які вже проводяться в країнах Балтії.

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Джерело в Королівських повітряних силах Британії розповіло, що така місія є більш імовірною, ніж створення безпольотної зони.

Обговорення перебуває на ранній стадії, але джерело сказало: "Ми готові зробити все, що нам скажуть".

Як нещодавно повідомляло видання The Guardian, за британськими оцінками, для забезпечення миротворчої місії в Україні потрібен порівняно невеликий контингент у "кілька десятків тисяч" військових або навіть менше.

Раніше видання The Washington Post неофіційно дізналося, що Європа готова потенційно відправити в Україну до 30 тисяч військових, з яких близько третини готова виставити Франція. 

А італійська прем’єрка Джорджа Мелоні сумнівається в доцільності ідеї відправки європейських військ в Україну для миротворчої місії.

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що для РФ буде неприйнятним розміщення військових з держав-членів НАТО на території України після досягнення угоди про врегулювання війни. 

Велика БританіяУкраїнавинищувачі
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