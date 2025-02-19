ЗМІ: Британія розглядає можливість відправки в Україну винищувачів Typhoon
Велика Британія розглядає можливість відправити в Україну винищувачі Typhoon для здійснення місії з повітряного патрулювання.
Джерело: The Times, "Європейська правда"
Деталі: За даними видання, британські міністри обговорювали способи забезпечення гарантій безпеки України без необхідності розміщення великої кількості військ на її території.
Один зі співрозмовників видання зазначив, що місія "повітряного патрулювання" мала б сенс, хоча для цього знадобиться значна кількість літаків, а також системи протиповітряної оборони для захисту винищувачів.
У публікації йдеться, що теоретично десятки Typhoon могли б перебувати в стані бойової готовності для відбиття будь-яких російських атак, тоді як невеликі миротворчі сили з Великої Британії та інших європейських країн забезпечували б захист на землі.
Видання припускає, що така місія під керівництвом Великої Британії могла б бути створена за зразком місій НАТО, які вже проводяться в країнах Балтії.
Джерело в Королівських повітряних силах Британії розповіло, що така місія є більш імовірною, ніж створення безпольотної зони.
Обговорення перебуває на ранній стадії, але джерело сказало: "Ми готові зробити все, що нам скажуть".
Як нещодавно повідомляло видання The Guardian, за британськими оцінками, для забезпечення миротворчої місії в Україні потрібен порівняно невеликий контингент у "кілька десятків тисяч" військових або навіть менше.
Раніше видання The Washington Post неофіційно дізналося, що Європа готова потенційно відправити в Україну до 30 тисяч військових, з яких близько третини готова виставити Франція.
А італійська прем’єрка Джорджа Мелоні сумнівається в доцільності ідеї відправки європейських військ в Україну для миротворчої місії.
Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що для РФ буде неприйнятним розміщення військових з держав-членів НАТО на території України після досягнення угоди про врегулювання війни.