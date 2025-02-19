СМИ: Британия рассматривает возможность отправки в Украину истребителей Typhoon

Великобритания рассматривает возможность отправить в Украину истребители Typhoon для осуществления миссии по воздушному патрулированию.

Источник: The Times, "Европейская правда"

Детали: По данным издания, британские министры обсуждали способы обеспечения гарантий безопасности Украины без необходимости размещения большого количества войск на ее территории.

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Один из собеседников издания отметил, что миссия "воздушного патрулирования" имела бы смысл, хотя для этого понадобится значительное количество самолетов, а также системы противовоздушной обороны для защиты истребителей.

В публикации говорится, что теоретически десятки Typhoon могли бы находиться в состоянии боевой готовности для отражения любых российских атак, тогда как небольшие миротворческие силы из Великобритании и других европейских стран обеспечивали бы защиту на земле.

Издание предполагает, что такая миссия под руководством Великобритании могла бы быть создана по образцу миссий НАТО, которые уже проводятся в странах Балтии.

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Источник в Королевских воздушных силах Британии рассказал, что такая миссия является более вероятной, чем создание бесполетной зоны.

Обсуждение находится на ранней стадии, но источник сказал: "Мы готовы сделать все, что нам скажут".

Как недавно сообщало издание The Guardian, по британским оценкам, для обеспечения миротворческой миссии в Украине нужен сравнительно небольшой контингент в "несколько десятков тысяч" военных или даже меньше.

Ранее издание The Washington Post неофициально узнало, что Европа готова потенциально отправить в Украину до 30 тысяч военных, из которых около трети готова выставить Франция.

А итальянский премьер Джорджа Мелони сомневается в целесообразности идеи отправки европейских войск в Украину для миротворческой миссии.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для РФ будет неприемлемым размещение военных из государств-членов НАТО на территории Украины после достижения соглашения об урегулировании войны.