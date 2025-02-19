Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Война 2025

СМИ: Британия рассматривает возможность отправки в Украину истребителей Typhoon

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоСреда, 19 февраля 2025, 11:09
СМИ: Британия рассматривает возможность отправки в Украину истребителей Typhoon

Великобритания рассматривает возможность отправить в Украину истребители Typhoon для осуществления миссии по воздушному патрулированию.

Источник: The Times, "Европейская правда"

Детали: По данным издания, британские министры обсуждали способы обеспечения гарантий безопасности Украины без необходимости размещения большого количества войск на ее территории.

Реклама:

Один из собеседников издания отметил, что миссия "воздушного патрулирования" имела бы смысл, хотя для этого понадобится значительное количество самолетов, а также системы противовоздушной обороны для защиты истребителей.

В публикации говорится, что теоретически десятки Typhoon могли бы находиться в состоянии боевой готовности для отражения любых российских атак, тогда как небольшие миротворческие силы из Великобритании и других европейских стран обеспечивали бы защиту на земле.

Издание предполагает, что такая миссия под руководством Великобритании могла бы быть создана по образцу миссий НАТО, которые уже проводятся в странах Балтии.

РЕКЛАМА:

Источник в Королевских воздушных силах Британии рассказал, что такая миссия является более вероятной, чем создание бесполетной зоны.

Обсуждение находится на ранней стадии, но источник сказал: "Мы готовы сделать все, что нам скажут".

Как недавно сообщало издание The Guardian, по британским оценкам, для обеспечения миротворческой миссии в Украине нужен сравнительно небольшой контингент в "несколько десятков тысяч" военных или даже меньше.

Ранее издание The Washington Post неофициально узнало, что Европа готова потенциально отправить в Украину до 30 тысяч военных, из которых около трети готова выставить Франция.

А итальянский премьер Джорджа Мелони сомневается в целесообразности идеи отправки европейских войск в Украину для миротворческой миссии.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для РФ будет неприемлемым размещение военных из государств-членов НАТО на территории Украины после достижения соглашения об урегулировании войны.

ВеликобританияУкраинаистребители
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
инфографикаЗеленскому доверяют 57% украинцев – КМИС после заявления Трампа показал свой опрос
видео Посланник Трампа Келлог прибыл в Киев: Моя миссия – слушать
Макрон считает, что Трамп "может возобновить полезный диалог" с Путиным
фото, видеоДроновая атака на Одессу: 4 раненых, повреждена инфраструктура, поликлиника и детсад
США сохранят санкции против России до заключения мирного соглашения – Bloomberg
Франция не готовится отправлять сухопутные войска в Украину – Макрон
Все новости...
Великобритания
Чудо-семья Джуда Беллингема: отец забил 700 голов, мама возит на тренировки, брат играет за Англию U21
The Guardian: В Британии считают, что в Украине достаточно разместить несколько десятков тысяч военных
В парламенте Британии хотят голосования за отправку войск в Украину
Последние новости
11:50
Европа покупает белорусское масло из рапса, вывезенного из оккупированной Херсонщины - "Схемы"
11:50
Правоохранители задержали четырех несовершеннолетних, которые по заказу РФ готовили теракт в Николаеве
11:49
27-летний действующий баскетболист стал главным тренером команды укринской Суперлиги
11:37
инфографикаЗеленскому доверяют 57% украинцев – КМИС после заявления Трампа показал свой опрос
11:29
Премьер Латвии поделилась своим видением размещения войск в Украине
11:26
Лишние деньги: почему крупнейший мобильный оператор Украины скупает непрофильные бизнесы
11:15
КГГА: В общественном транспорте Киева будут объявлять минуту молчания, но движение не будут останавливать
11:09
СМИ: Британия рассматривает возможность отправки в Украину истребителей Typhoon
11:08
ВидеоПограничники поразили вражескую гаубицу, уничтожили технику и РЭБ оккупантов на Харьковщине
10:50
В Украине возросло количество подозрительных финансовых операций
Все новости...
Реклама:
Реклама: