Генштаб показав високоточний удар ЗСУ 17 лютого по окупантах на Запоріжжі

Фото: скриншот з відео Генштабу ЗСУ у Facebook

Генштаб ЗСУ оприлюднив відео високоточного удару по позиціях російських військ у Чумацькому Запорізької області 17 лютого.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "17 лютого 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України завдали високоточного удару по позиціях 2-го мотострілецького батальйону 64-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ у районі населеного пункту Чумацьке Запорізької області".

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Деталі: Як зазначили у Генеральному штабі, українські військові цим ударом знищили базу росіян, їхні укріплення та майданчик, звідки окупанти запускали дрони для атак по Україні.

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