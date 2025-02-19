Генштаб показав високоточний удар ЗСУ 17 лютого по окупантах на Запоріжжі
Середа, 19 лютого 2025, 12:19
Генштаб ЗСУ оприлюднив відео високоточного удару по позиціях російських військ у Чумацькому Запорізької області 17 лютого.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "17 лютого 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України завдали високоточного удару по позиціях 2-го мотострілецького батальйону 64-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ у районі населеного пункту Чумацьке Запорізької області".
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Деталі: Як зазначили у Генеральному штабі, українські військові цим ударом знищили базу росіян, їхні укріплення та майданчик, звідки окупанти запускали дрони для атак по Україні.
Передісторія:
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- 2 січня Збройні Сили України здійснили високоточний удар по командному пункту окупаційної армії РФ у населеному пункті Мар’їне, Курська область.
- 13 січня повідомлялось, що Українські військові знищують командні пункти російської армії на Донеччині:
- 8 січня Сили оборони України завдали удару по командному пункту 8-го армійського корпусу Південного військового округу в окупованому Харцизьку;
- 10 січня вдарили по командному пункту 3-го армійського корпусу Центрального військового округу в окупованому Світлодарську;
- 12 січня українські війська завдали високоточного авіаудару по командному пункту 2-ї загальновійськової армії Росії в Новогродівці Донецької області.