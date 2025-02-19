Генштаб показал высокоточный удар ВСУ 17 февраля по оккупантам на Запорожье

Генштаб ВСУ обнародовал видео высокоточного удара по позициям российских войск в Чумацком Запорожской области 17 февраля.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "17 февраля 2025 года Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли высокоточный удар по позициям 2-го мотострелкового батальона 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ в районе населенного пункта Чумацкое Запорожской области".

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Детали: Как отметили в Генеральном штабе, украинские военные этим ударом уничтожили базу россиян, их укрепления и площадку, откуда оккупанты запускали дроны для атак по Украине.

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