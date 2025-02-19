Генштаб показал высокоточный удар ВСУ 17 февраля по оккупантам на Запорожье
Среда, 19 февраля 2025, 12:19
Генштаб ВСУ обнародовал видео высокоточного удара по позициям российских войск в Чумацком Запорожской области 17 февраля.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "17 февраля 2025 года Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли высокоточный удар по позициям 2-го мотострелкового батальона 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ в районе населенного пункта Чумацкое Запорожской области".
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Детали: Как отметили в Генеральном штабе, украинские военные этим ударом уничтожили базу россиян, их укрепления и площадку, откуда оккупанты запускали дроны для атак по Украине.
Предыстория:
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- 2 января Вооруженные Силы Украины осуществили высокоточный удар по командному пункту оккупационной армии РФ в населенном пункте Марьино, Курская область.
- 13 января сообщалось, что Украинские военные уничтожают командные пункты российской армии в Донецкой области:
- 8 января Силы обороны Украины нанесли удар по командному пункту 8-го армейского корпуса Южного военного округа в оккупированном Харцызске;
- 10 января ударили по командному пункту 3-го армейского корпуса Центрального военного округа в оккупированном Светлодарске;
- 12 января украинские войска нанесли высокоточный авиаудар по командному пункту 2-й общевойсковой армии (ЦВО) России в Новогродовке Донецкой области.