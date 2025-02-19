Окупанти обстріляли амбулаторію на Херсонщині: постраждали 8 медиків

Вранці 19 лютого російські військові вдарили по амбулаторії у Білозерській громаді в Херсонській області, внаслідок чого постраждали 8 медичних працівників.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, вранці 19 лютого 2025 року військовослужбовці РФ здійснили атаку дроном по одній з амбулаторій у Білозерській громаді".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що внаслідок скидання вибухівки постраждало 8 медичних працівників. Одну постраждалу госпіталізовано до лікарні, іншим надано амбулаторну медичну допомогу.

Наразі прокурори разом зі слідчими продовжують документувати воєнні злочини, скоєні військовослужбовцями РФ.



