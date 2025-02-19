Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Війна 2025

Окупанти обстріляли амбулаторію на Херсонщині: постраждали 8 медиків

Анастасія ПроцСереда, 19 лютого 2025, 12:41
Окупанти обстріляли амбулаторію на Херсонщині: постраждали 8 медиків
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Вранці 19 лютого російські військові вдарили по амбулаторії у Білозерській громаді в Херсонській області, внаслідок чого постраждали 8 медичних працівників.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура 

Дослівно: "За даними слідства, вранці 19 лютого 2025 року військовослужбовці РФ здійснили атаку дроном по одній з амбулаторій у Білозерській громаді".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що внаслідок скидання вибухівки постраждало 8 медичних працівників. Одну постраждалу госпіталізовано до лікарні, іншим надано амбулаторну медичну допомогу.

Наразі прокурори разом зі слідчими продовжують документувати воєнні злочини, скоєні військовослужбовцями РФ.

Херсонська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський відповів Трампу про рейтинг 4%: це йде від Росії
Залужний відповів, чи думає балотуватися на виборах: "Поки у нас задача вистояти і зберегти державу"
інфографікаЗеленському довіряють 57% українців – КМІС після заяви Трампа показав своє опитування
відео Посланник Трампа Келлог прибув до Києва: Моя місія – слухати
Макрон вважає, що Трамп "може відновити корисний діалог" із Путіним
фото, відео Дронова атака на Одесу: 4 поранених, пошкоджено інфраструктуру, поліклініку і дитсадок
Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині четверо школярів провалилися під лід: ДСНС витягла з води тіло останньої дитини
П'ятеро дітей на Херсонщині провалились під кригу: двох врятували, ще трьох шукають
Росіяни атакували з дрона комунальників у Білозерці: двоє поранених
Останні новини
14:23
Бійців КНДР на Курщині переконують, що вони воюють проти солдатів Південної Кореї
14:06
Попит на облігації Мінфіну впав до мінімуму
13:59
футбол"Реал" Луніна зіграє проти "Манчестер Сіті": анонс матчів плейоф Ліги чемпіонів
13:45
Не ототожнюють ТЦК із ЗСУ: директорка пояснила, чому школярі зіграли сценку з побиттям військового
13:42
ЄС поки не збирає саміт через Україну, але тривають консультації про гарантії безпеки – джерело
13:29
У Польщі заявили, що сусідні з РФ країни не повинні вводити миротворців до України
13:22
X хоче залучення інвестиції з оцінкою вартості в $44 мільярди
13:15
Зеленський спростував заяви про $500 мільярдів допомоги від США
13:14
мапа, оновленоУ Києві та половині України оголошували тривогу через загрозу балістики
13:14
У Києві відбулась прем’єра стрічки "Реал" Олега Сенцова
Усі новини...
Реклама:
Реклама: