Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Война 2025

Оккупанты обстреляли амбулаторию на Херсонщине: пострадали 8 медиков

Анастасия ПроцСреда, 19 февраля 2025, 12:41
Оккупанты обстреляли амбулаторию на Херсонщине: пострадали 8 медиков
Фото: Херсонская областная прокуратура

Утром 19 февраля российские военные ударили по амбулатории в Белозерской общине в Херсонской области, в результате чего пострадали 8 медицинских работников.

Источник: Херсонская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, утром 19 февраля 2025 года военнослужащие РФ совершили атаку дроном по одной из амбулаторий в Белозерской громаде".

Реклама:

Детали: Сообщается, что в результате сброса взрывчатки пострадали 8 медицинских работников. Одна пострадавшая госпитализирована в больницу, другим оказана амбулаторная медицинская помощь.

Сейчас прокуроры вместе со следователями продолжают документировать военные преступления, совершенные военнослужащими РФ.

Херсонская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский ответил Трампу о рейтинге 4%: это идет от России
Залужный ответил, думает ли баллотироваться на выборах: "Пока у нас задача выстоять и сохранить государство"
инфографикаЗеленскому доверяют 57% украинцев – КМИС после заявления Трампа показал свой опрос
видео Посланник Трампа Келлог прибыл в Киев: Моя миссия – слушать
Макрон считает, что Трамп "может возобновить полезный диалог" с Путиным
фото, видеоДроновая атака на Одессу: 4 раненых, повреждена инфраструктура, поликлиника и детсад
Все новости...
Херсонская область
В Херсонской области четверо школьников провалились под лед: ГСЧС вытащила из воды тело последнего ребенка
Пятеро детей на Херсонщине провалились под лёд: двоих спасли, ещё троих ищут
Россияне атаковали с дрона коммунальщиков в Белозерке: двое раненых
Последние новости
14:23
Бойцов КНДР на Курщине убеждают, что они воюют против солдат Южной Кореи
14:06
Спрос на облигации Минфина упал до минимума
13:59
футбол"Реал" Лунина сыграет против "Манчестер Сити": анонс матчей плей-офф Лиги чемпионов
13:45
Не отождествляют ТЦК с ВСУ: директор объяснила, почему школьники сыграли сценку с избиением военного
13:42
ЕС пока не собирает саммит из-за Украины, но продолжаются консультации о гарантиях безопасности – источник
13:29
В Польше заявили, что соседние с РФ страны не должны вводить миротворцев в Украину
13:22
X хочет привлечения инвестиции с оценкой стоимости в $44 миллиарда
13:15
Зеленский опроверг заявления о $500 миллиардов помощи от США
13:14
карта, обновленоВ Киеве и половине Украины объявляли тревогу из-за угрозы баллистики
13:14
В Киеве состоялась премьера фильма "Реал" Олега Сенцова
Все новости...
Реклама:
Реклама: