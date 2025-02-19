Оккупанты обстреляли амбулаторию на Херсонщине: пострадали 8 медиков

Утром 19 февраля российские военные ударили по амбулатории в Белозерской общине в Херсонской области, в результате чего пострадали 8 медицинских работников.

Источник: Херсонская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, утром 19 февраля 2025 года военнослужащие РФ совершили атаку дроном по одной из амбулаторий в Белозерской громаде".

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Детали: Сообщается, что в результате сброса взрывчатки пострадали 8 медицинских работников. Одна пострадавшая госпитализирована в больницу, другим оказана амбулаторная медицинская помощь.

Сейчас прокуроры вместе со следователями продолжают документировать военные преступления, совершенные военнослужащими РФ.