Оккупанты обстреляли амбулаторию на Херсонщине: пострадали 8 медиков
Среда, 19 февраля 2025, 12:41
Утром 19 февраля российские военные ударили по амбулатории в Белозерской общине в Херсонской области, в результате чего пострадали 8 медицинских работников.
Источник: Херсонская областная прокуратура
Дословно: "По данным следствия, утром 19 февраля 2025 года военнослужащие РФ совершили атаку дроном по одной из амбулаторий в Белозерской громаде".
Реклама:
Детали: Сообщается, что в результате сброса взрывчатки пострадали 8 медицинских работников. Одна пострадавшая госпитализирована в больницу, другим оказана амбулаторная медицинская помощь.
Сейчас прокуроры вместе со следователями продолжают документировать военные преступления, совершенные военнослужащими РФ.