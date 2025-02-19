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Війна 2025

Зеленський відповів Трампу про рейтинг 4%: це йде від Росії

Ірина Кутєлєва, Олександр ШумілінСереда, 19 лютого 2025, 12:47
Зеленський відповів Трампу про рейтинг 4%: це йде від Росії
Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленьский відповів на заяви очільника Білого дому Дональда Трампа про те, що його підтримка серед українців нібито становить 4%.

Джерело: Зеленський під час спілкування із журналістами, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Зокрема, український президент зазначив, що Трамп став жертвою російської дезінформації.

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Він зазначив, що, за даними соцопитування від КМІС, рейтинг довіри до нього становить 57%.

"Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз не вийде…якщо ми говоримо про 4%, то ми бачили цю дезінформацію, ми розуміємо, що вона іде від Росії, і у нас є докази", – сказав Зеленський.

Раніше Трамп під час спілкування із журналістами в Мар-а-Лаго заявив, що підтримує вимоги РФ щодо проведення президентських виборів в Україні.

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Зокрема, американський президент зазначив, що йому "неприємно це говорити, але рейтинг підтримки українського лідера опустився до 4%".

Нагадаємо, на тлі переговорів у Саудівській Аравії ведуча та кореспондентка Fox News у Білому домі Джекі Гайнріх заявила, що США та Росія обговорюють триетапний мирний план щодо України, який включає припинення вогню, проведення виборів в Україні і зрештою підписання остаточної угоди.  

рейтингЗеленський
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