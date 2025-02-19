Зеленский ответил Трампу о рейтинге 4%: это идет от России

Президент Украины Владимир Зеленьский ответил на заявления главы Белого дома Дональда Трампа о том, что его поддержка среди украинцев якобы составляет 4%.

Источник: Зеленский во время общения с журналистами, сообщает "Европейская правда"

Детали: В частности, украинский президент отметил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.

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Он отметил, что, по данным соцопроса от КМИС, рейтинг доверия к нему составляет 57%.

"Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас не получится...если мы говорим о 4%, то мы видели эту дезинформацию, мы понимаем, что она идет от России, и у нас есть доказательства", - сказал Зеленский.

Ранее Трамп во время общения с журналистами в Мар-а-Лаго заявил, что поддерживает требования РФ относительно проведения президентских выборов в Украине.

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В частности, американский президент отметил, что ему "неприятно это говорить, но рейтинг поддержки украинского лидера опустился до 4%".

Напомним, на фоне переговоров в Саудовской Аравии ведущая и корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Хайнрих заявила, что США и Россия обсуждают трехэтапный мирный план по Украине, который включает прекращение огня, проведение выборов в Украине и в конце концов подписание окончательного соглашения.