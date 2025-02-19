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Війна 2025

Зеленський спростував заяви про $500 мільярдів допомоги від США

Анастасія ПроцСереда, 19 лютого 2025, 13:15
Зеленський спростував заяви про $500 мільярдів допомоги від США
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що інформація про нібито $500 мільярдів допомоги від США не відповідає дійсності та назвав вимоги повернення цих коштів мінералами чи іншими ресурсами "несерйозною розмовою".

Джерело: Зеленський на пресконференції 19 лютого, на яку не запросили "Українську правду"

Пряма мова: "У нас абсолютно різні цифри. У нас все дуже зрозуміло. Нам війна коштувала 320 млрд. 120 млрд - це ми, народ України, платники податків. 200 млрд – це США та європейські союзники. Це пакети зброї. Всього США дали нам біля 67 млрд зброєю та 31,5 млрд – пряма фінансова допомога в бюджет".

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Деталі: Водночас Зеленський наголосив, що заяви про нібито $500 мільярдів допомоги та вимоги їх повернення мінералами чи іншими ресурсами не відповідають реальності.

"Були також окремі програми, безумовно, ми вдячні за гуманітарну допомогу, але не можна стверджувати, що загальна вартість допомоги становила $500 мільярдів, і вимагати їхнього повернення мінералами чи чимось іншим. Це несерйозна розмова. Проте ми готові до серйозного документа. Нам потрібні гарантії безпеки", – додав президент.

Що передувало: 

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  • 11 лютого президент США Дональд Трамп заявляв, що Україна "у принципі погодилася" надати США доступ до видобутку цінних мінералів на своїй території в обмін на допомогу. Він розраховує на таку домовленість незалежно від того, як будуть далі розвиватися події з війною і можливими перемовинами.
  • "Я сказав їм, що хочу еквівалент десь $500 млрд у вигляді рідкісноземельних мінералів, і вони в принципі погодилися на це", – сказав тоді він.
  • Однак 15 лютого стало відомо, що адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США 50% власності на рідкісноземельні корисні копалини країни, проте Зеленський відмовився підписувати документ. У Білому домі назвали це рішення "недалекоглядним".

Читати більше: Копалини в обмін ні на що: як Україну шантажували у Мюнхені та чому зірвалася угода з США

ЗеленськийСША
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