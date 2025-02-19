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Война 2025

Зеленский опроверг заявления о $500 миллиардов помощи от США

Анастасия ПроцСреда, 19 февраля 2025, 13:15
Зеленский опроверг заявления о $500 миллиардов помощи от США
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что информация о якобы $500 миллиардов помощи от США не соответствует действительности и назвал требования возврата этих средств минералами или другими ресурсами "несерьезным разговором".

Источник: Зеленский на пресс-конференции 19 февраля, на которую не пригласили "Украинскую правду"

Прямая речь: "У нас совершенно разные цифры. У нас все очень понятно. Нам война стоила 320 млрд. 120 млрд – это мы, народ Украины, налогоплательщики. 200 млрд – это США и европейские союзники. Это пакеты оружия. Всего США дали нам около 67 млрд оружием и 31,5 млрд – прямая финансовая помощь в бюджет".

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Детали: В то же время Зеленский отметил, что заявления о якобы $500 млрд помощи и требования их возврата минералами или другими ресурсами не соответствуют реальности.

"Были также отдельные программы, безусловно, мы благодарны за гуманитарную помощь, но нельзя утверждать, что общая стоимость помощи составляла $500 миллиардов, и требовать их возврата минералами или чем-то другим. Это несерьезный разговор. Однако мы готовы к серьезному документу. Нам нужны гарантии безопасности", – добавил президент.

Что предшествовало: 

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  • 11 февраля президент США Дональд Трамп заявлял, что Украина "в принципе согласилась" предоставить США доступ к добыче ценных минералов на своей территории в обмен на помощь. Он рассчитывает на такую договоренность независимо от того, как будут дальше развиваться события с войной и возможными переговорами.
  • "Я сказал им, что хочу эквивалент где-то $500 млрд в виде редкоземельных минералов, и они в принципе согласились на это", - сказал тогда он.
  • Однако 15 февраля стало известно, что администрация Трампа предложила Украине предоставить США 50% собственности на редкоземельные полезные ископаемые страны, однако Зеленский отказался подписывать документ. В Белом доме назвали это решение "недальновидным".

Читать больше: Ископаемые в обмен ни на что: как Украину шантажировали в Мюнхене и почему сорвалась сделка с США

ЗеленскийСША
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