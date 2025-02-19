У Польщі заявили, що сусідні з РФ країни не повинні вводити миротворців до України

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що країни, які межують із Росією, не повинні долучатися до можливої миротворчої місії в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву польського міністра в ефірі Polsat News

Пряма мова: "Жодна країна, що межує з Росією, не повинна бути залучена в таку стабілізаційну місію, оскільки це може легко призвести до провокацій".

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Деталі: На думку Косіняка-Камиша, відправка військ в Україну для таких країн є небезпечною через ризик провокацій.

Він заявив, що на сьогодні "не існує коаліції жодної країни, яка б планувала ввести війська в Україну".

"Польща, безумовно, не відправляє і не буде відправляти війська в Україну, я хочу це дуже чітко заявити. У нас є інші завдання", – додав польський міністр.

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Він додав, що це завдання полягає у виконанні ролі "логістичного хабу для України, і, можливо, в майбутньому – інфраструктурного хабу, якщо миротворчість в країні буде забезпечена".

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