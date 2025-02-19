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Війна 2025

У Польщі заявили, що сусідні з РФ країни не повинні вводити миротворців до України

Ірина Кутєлєва, Українська правдаСереда, 19 лютого 2025, 13:29
У Польщі заявили, що сусідні з РФ країни не повинні вводити миротворців до України
Фото: з Facebook Władysław Kosiniak-Kamysz

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що країни, які межують із Росією, не повинні долучатися до можливої миротворчої місії в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву польського міністра в ефірі Polsat News

Пряма мова: "Жодна країна, що межує з Росією, не повинна бути залучена в таку стабілізаційну місію, оскільки це може легко призвести до провокацій".

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Деталі: На думку Косіняка-Камиша, відправка військ в Україну для таких країн є небезпечною через ризик провокацій. 

Він заявив, що на сьогодні "не існує коаліції жодної країни, яка б планувала ввести війська в Україну".

"Польща, безумовно, не відправляє і не буде відправляти війська в Україну, я хочу це дуже чітко заявити. У нас є інші завдання", – додав польський міністр.

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Він додав, що це завдання полягає у виконанні ролі "логістичного хабу для України, і, можливо, в майбутньому – інфраструктурного хабу, якщо миротворчість в країні буде забезпечена".

Нагадаємо: 

  • Раніше президент Франції Емманюель Макрон висловився за ідею відправки європейських військ в Україну, але наголосив, що це може статися тільки в дуже обмеженому масштабі і далеко від зон конфлікту.
  • Тим часом британське видання The Times повідомило, що Велика Британія розглядає можливість відправити в Україну винищувачі Typhoon для здійснення місії з повітряного патрулювання.
  • Як вважає британська сторона, такий крок міг би допомогти уникнути розміщення великої кількості військ на українській території.
  • Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що для РФ буде неприйнятним розміщення військових з держав-членів НАТО на території України після досягнення угоди про врегулювання війни.

Польщаросійсько-українська війнамиротворці
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