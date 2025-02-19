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Война 2025

В Польше заявили, что соседние с РФ страны не должны вводить миротворцев в Украину

Ирина Кутелева, Украинская правдаСреда, 19 февраля 2025, 13:29
В Польше заявили, что соседние с РФ страны не должны вводить миротворцев в Украину
Фото: с Facebook Władysław Kosiniak-Kamysz

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что страны, граничащие с Россией, не должны участвовать в возможной миротворческой миссии в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление польского министра в эфире Polsat News

Прямая речь: "Ни одна страна, граничащая с Россией, не должна быть вовлечена в такую стабилизационную миссию, поскольку это может легко привести к провокациям".

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Детали: По мнению Косиняка-Камыша, отправка войск в Украину для таких стран опасна из-за риска провокаций. 

Он заявил, что на сегодня "не существует коалиции ни одной страны, которая бы планировала ввести войска в Украину".

"Польша, безусловно, не отправляет и не будет отправлять войска в Украину, я хочу это очень четко заявить. У нас есть другие задачи", –  добавил польский министр.

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Он добавил, что эта задача заключается в выполнении роли "логистического хаба для Украины, и, возможно, в будущем –  инфраструктурного хаба, если миротворчество в стране будет обеспечено".

Напомним: 

  • Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за идею отправки европейских войск в Украину, но подчеркнул, что это может произойти только в очень ограниченном масштабе и вдали от зон конфликта.
  • Тем временем британское издание The Times сообщило, что Великобритания рассматривает возможность отправить в Украину истребители Typhoon для осуществления миссии по воздушному патрулированию.
  • Как считает британская сторона, такой шаг мог бы помочь избежать размещения большого количества войск на украинской территории.
  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для РФ будет неприемлемым размещение военных из государств-членов НАТО на территории Украины после достижения соглашения об урегулировании войны.

Польшароссийско-украинская войнамиротворцы
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