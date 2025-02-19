В Польше заявили, что соседние с РФ страны не должны вводить миротворцев в Украину
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что страны, граничащие с Россией, не должны участвовать в возможной миротворческой миссии в Украине.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление польского министра в эфире Polsat News
Прямая речь: "Ни одна страна, граничащая с Россией, не должна быть вовлечена в такую стабилизационную миссию, поскольку это может легко привести к провокациям".
Детали: По мнению Косиняка-Камыша, отправка войск в Украину для таких стран опасна из-за риска провокаций.
Он заявил, что на сегодня "не существует коалиции ни одной страны, которая бы планировала ввести войска в Украину".
"Польша, безусловно, не отправляет и не будет отправлять войска в Украину, я хочу это очень четко заявить. У нас есть другие задачи", – добавил польский министр.
Он добавил, что эта задача заключается в выполнении роли "логистического хаба для Украины, и, возможно, в будущем – инфраструктурного хаба, если миротворчество в стране будет обеспечено".
Напомним:
- Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за идею отправки европейских войск в Украину, но подчеркнул, что это может произойти только в очень ограниченном масштабе и вдали от зон конфликта.
- Тем временем британское издание The Times сообщило, что Великобритания рассматривает возможность отправить в Украину истребители Typhoon для осуществления миссии по воздушному патрулированию.
- Как считает британская сторона, такой шаг мог бы помочь избежать размещения большого количества войск на украинской территории.
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для РФ будет неприемлемым размещение военных из государств-членов НАТО на территории Украины после достижения соглашения об урегулировании войны.