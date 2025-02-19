В Польше заявили, что соседние с РФ страны не должны вводить миротворцев в Украину

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что страны, граничащие с Россией, не должны участвовать в возможной миротворческой миссии в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление польского министра в эфире Polsat News

Прямая речь: "Ни одна страна, граничащая с Россией, не должна быть вовлечена в такую стабилизационную миссию, поскольку это может легко привести к провокациям".

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Детали: По мнению Косиняка-Камыша, отправка войск в Украину для таких стран опасна из-за риска провокаций.

Он заявил, что на сегодня "не существует коалиции ни одной страны, которая бы планировала ввести войска в Украину".

"Польша, безусловно, не отправляет и не будет отправлять войска в Украину, я хочу это очень четко заявить. У нас есть другие задачи", – добавил польский министр.

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Он добавил, что эта задача заключается в выполнении роли "логистического хаба для Украины, и, возможно, в будущем – инфраструктурного хаба, если миротворчество в стране будет обеспечено".

Напомним: